Норвежский профессор Гленн Дизен в социальной сети X (бывшая Twitter) подверг критике план Великобритании в отношении России из-за Гренландии.

© Московский Комсомолец

"Разрушенная архитектура европейской безопасности: мы должны милитаризировать Арктику в пику Китаю и России, иначе США вторгнутся в Гренландию", — поделился своей точкой зрения автор публикации.

Соответствующим образом эксперт прокомментировал материал ABC о том, что Лондон обсуждает с союзниками по Североатлантическому альянсу, как он может помочь усилить безопасность в Арктике для противодействия якобы "угрозам со стороны России и Китая".

При этом издание Telegraph писало, что Соединенное Королевство обсуждает с другими странами Европы развертывание сил западного военно-политического блока в Гренландии, чтобы разубедить Соединенные Штаты присоединять к себе Гренландию.