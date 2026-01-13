План Британии против России вызвал ярость на Западе
Норвежский профессор Гленн Дизен в социальной сети X (бывшая Twitter) подверг критике план Великобритании в отношении России из-за Гренландии.
Соответствующим образом эксперт прокомментировал материал ABC о том, что Лондон обсуждает с союзниками по Североатлантическому альянсу, как он может помочь усилить безопасность в Арктике для противодействия якобы "угрозам со стороны России и Китая".
При этом издание Telegraph писало, что Соединенное Королевство обсуждает с другими странами Европы развертывание сил западного военно-политического блока в Гренландии, чтобы разубедить Соединенные Штаты присоединять к себе Гренландию.