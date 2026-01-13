Reuters: представители Дании и Гренландии встретятся с Вэнсом и Рубио

Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил, что к его встрече с госсекретарем США Марко Рубио и главой МИД Гренландии Вивиан Моцфельдт, которая пройдет 14 января в Белом доме, присоединится вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Фрагмент выступления руководителя внешнеполитического ведомства Дании привел датский телеканал TV2.

В своем выступлении Расмуссен обратил внимание на то, что он вместе с главой Минобороны Дании Троэльсом Лундом Поульсеном провел сегодня встречу с комиссией по внешней политике, поскольку они сочли естественным проинформировать комиссию о последних событиях в отношении Гренландии, Королевства Дания и Соединенных Штатов в преддверии запрошенной встречи с американским госсекретарем.

Глава МИД Дании указал, что Вэнс также выразил желание принять участие во встрече и «быть хозяином» встречи, которая пройдет в Белом доме.