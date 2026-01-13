Власти Иллинойса подали иск против администрации Трампа

Власти американского штата Иллинойс и крупнейшего города этого региона Чикаго подали иск против администрации президента США Дональда Трампа.

Они считают, что проводящие операции по борьбе с нелегальными мигрантами федеральные силовики проявляли жестокость и действовали как "оккупанты", говорится в заявлении мэра Чикаго Брэндона Джонсона.

"Власти города Чикаго совместно с генеральным прокурором штата Иллинойс [Кваме Раулем] подали федеральный иск, в котором утверждается, что администрация Трампа допустила незаконные действия, жестокие меры принуждения и неоднократные нарушения прав [граждан], которые совершили сотрудники Погранично-таможенной службы и Службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) во время милитаризованной иммиграционной кампании в Чикаго", - говорится в сообщении офиса мэра.

Джонсон обвинил федеральные власти в "неоднократном нарушении закона и подрыве общественного доверия". По его словам, силовики действовали "с жестокостью", "неоправданно держа в страхе местных жителей и нанося ущерб".

По словам генпрокурора штата, сотрудники федеральных ведомств допрашивали местных жителей, задерживали их, "использовали слезоточивый газ и другое химическое оружие против прохожих", тем самым "причиняя вред детям, пожилым и сотрудникам местной полиции".

"Сотрудники Погранично-таможенной службы и Службы иммиграционного контроля действовали скорее как оккупанты, чем как правоохранители", - отметил он.

Реагируя на решение региональных властей, представитель министерства внутренней безопасности Триша Маклафлин заявила газете Chicago Tribune, что федеральные представители силовых ведомств действовали в соответствии с законом. Иск она назвала "безосновательным", что федеральные власти "рассчитывают доказать в суде".

В заявлении офиса мэра Чикаго говорится, что сотрудники федеральных служб с момента прибытия в город застрелили одного местного жителя, выстрелили в другого пять раз и провели "военизированный рейд в жилом доме <...>, задержав всех жителей, включая детей". Мэрия Чикаго подала уже более 40 исков против администрации Трампа с осуждением "вредоносных действий федеральных властей".

Трамп неоднократно высказывался за ужесточение иммиграционной политики. Он заявлял, что намерен обеспечить проведение самой масштабной в американской истории операции по депортации нелегальных мигрантов. С момента его возвращения в Белый дом в конце января 2025 года масштабные рейды против нелегальных мигрантов прошли в том числе в Нью-Йорке, Чикаго (штат Иллинойс), Лос-Анджелесе (штат Калифорния).