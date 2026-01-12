Президент Молдавии Майя Санду заявила, что проголосовала бы за ликвидацию республики.

Об этом она заявила в подкасте «The Rest Is Politics».

«Страной сложно управлять, и так будет проще противостоять России», — заявила Санду, добавив, что отдала бы голос и за присоединение Молдавии к Румынии.

Она добавила, что республике сложно выжить одной, и, поскольку большинство в стране не поддерживает идею объединения с Румынией, но стремится, по ее словам, к вступлению в Евросоюз, власти действуют в этом направлении.

В начале декабря Санду утвердила закрытие Русского дома в Кишиневе. До этого парламент Молдавии принял в первом чтении денонсацию соглашения о функционировании Русского дома.