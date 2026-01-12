В Белоруссии высказались о похищении Лукашенко

Венесуэльский сценарий с похищением президента невозможен в Белоруссии.

Об этом заявил государственный секретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович, передает БелТА.

«Вот так беспардонно, безопасно пролететь по территории чужого государства вертолетами, и не получив никаких предупредительных даже выстрелов, — на нашей территории это невозможно. Потому что люди в погонах не способны на предательство», — рассказал Вольфович.

По его словам, в Венесуэле при похищении США президента Николаса Мадуро случилось предательство по отношению к лидеру страны и к действующей власти.

Ранее президент Белоруссии Лукашенко заявил, что сценарий Венесуэлы в республике нереален. Он напомнил, что Совет безопасности Белоруссии распределил роли на случай, «если не будет президента».