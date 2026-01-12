Процесс над Ле Пен решит судьбу будущего Франции
На апелляционном процессе над лидером Национального объедения Марин Ле Пен, который начнется 13 января, решится политическая судьба Франции. Она борется за свою кандидатуру на пост президента в 2027 году, сообщает Reuters.
Ле Пен считает себя жертвой "политического решения", направленного на то, чтобы помешать ей баллотироваться на президентских выборах. Президент США отреагировал на это, заявив об "охоте на ведьм" в отношении женщины-политика, которая "предположительно ничего не знала о незначительном преступлении".
Адвокаты Ле Пен, Родольф Босселут и Сандра Ширак Колларик отказались от комментариев в преддверии судебного заседания.
По оценкам экспертов, в доказательствах и свидетельских показаниях нет недостатка. Апелляционный суд согласился вынести вердикт до лета, чтобы опровергнуть предполагаемое судебное преследование политика. В случае оправдательного приговора Ле Пен может принять участие в президентских выборах в следующем году.
Однако она постепенно осознает, что бремя доказывания и время работают против нее. Источники в партии ожидают, что к осени Ле Пен снимет свою кандидатуру. Однако у Национального объединения уже есть сильный кандидат в лице Джордана Барделлы. Официальный лидер партии даже немного популярнее в опросах. Президент Эмманюэль Макрон больше не имеет права баллотироваться, а его бывший премьер-министр Эдуар Филипп теряет позиции в рейтингах.
Напомним, в марте 2025 года суд приговорил Ле Пен по делу о хищениях средств Европарламента к четырем годам лишения свободы (два года с электронным браслетом без пребывания в тюрьме и два условно), а также к пятилетнему запрету на участие в выборах.
В общей сложности 24 человека были приговорены к тюремному заключению и штрафам за незаконное присвоение субсидий. По версии обвинения, в период с 2004 по 2016 год они использовали работников партии в качестве личных помощников депутатов Европарламента и таким образом получили субсидии на заработную плату на общую сумму 4,1 миллиона евро.