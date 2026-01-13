Названа дата решающих для Орбана выборов в Венгрии

Politico сообщает, что дата выборов в Венгрии, способных прервать эпоху Орбана у власти, назначена на 12 апреля.

Премьер-министру, придерживающемуся популистской и националистической идеологии, предстоит борьба за удержание лидирующих позиций в Будапеште, которая станет самой сложной за весь период его правления.

Тамаш Шуйок, президент Венгрии, во вторник объявил о проведении парламентских выборов 12 апреля.