Названа дата решающих для Орбана выборов в Венгрии
Politico сообщает, что дата выборов в Венгрии, способных прервать эпоху Орбана у власти, назначена на 12 апреля.
Премьер-министру, придерживающемуся популистской и националистической идеологии, предстоит борьба за удержание лидирующих позиций в Будапеште, которая станет самой сложной за весь период его правления.
Тамаш Шуйок, президент Венгрии, во вторник объявил о проведении парламентских выборов 12 апреля.
"Выборы состоятся в воскресенье, 12 апреля 2026 года. Право на свободное волеизъявление является фундаментальным принципом демократии. Призываю всех граждан реализовать эту возможность", – заявил Шуйок в своем аккаунте в социальной сети.