Иран ответил на угрозы Трампа

Иран не намерен принимать превентивные меры в отношении государств, угрожающих Исламской Республике. Об этом на встрече с главами зарубежных дипмиссий в Тегеране заявил глава МИД страны Аббас Арагчи.

Иран готов к войне, предупреждающие меры не рассматриваются, сказал он в эфире иранской гостелерадиокомпании.

По словам министра иностранных дел Ирана, Тегеран не приемлет диктата и будет вести переговоры только на основе взаимоуважения. Глава иранского внешнеполитического ведомства указал на то, что они должны быть честными, серьезными и основанными на равноправии и взаимном уважении.

Наследный принц Ирана призвал Трампа «навсегда обезглавить змею»

12 января президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану «невиданными ранее ударами» по стране в случае атаки Тегерана на американские военные и коммерческие объекты. Американский лидер указал на то, что он владеет «мощными» вариантами действий.

Кроме того, агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Израиль находится в состоянии повышенной готовности на фоне сообщений о возможных ударах Соединенных Штатов по Исламской Республике.