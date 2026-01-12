Стало известно о риске масштабного переворота в Иране

Массовые протесты против властей в Иране, вспыхнувшие на фоне экономического кризиса и жесткого разгона, привели к гибели более 500 человек за две недели. По данным Bloomberg, существует вероятность падения правящего режима в Иране.

Возможная революция в Иране может серьезно изменить мировую геополитику и энергорынки, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, массовые протесты, вспыхнувшие две недели назад из-за экономического кризиса и обесценивания валюты, продолжают набирать обороты – сотни тысяч человек выходят на улицы по всей стране, несмотря на жесткие меры властей и угрозы.

США внимательно следят за ситуацией: президент Дональд Трамп заявил, что «очень серьезно» относится к происходящему в Иране и что военные рассматривают «очень серьезные варианты». Он также сообщил о планах переговорить с Илоном Маском о возможности использования Starlink для восстановления интернет-связи, которую власти Ирана частично заблокировали на фоне протестов.

По информации агентства, за последние две недели в ходе столкновений погибло более 500 человек, свыше 10 тыс. были арестованы. Волнения затронули даже столицу – Тегеран, а также десятки других городов. Сын бывшего шаха Ирана Реза Пехлеви через соцсети призвал нефтяников к забастовке – как это было в 1978 году перед падением монархии.

Рынки нефти остро отреагировали на ситуацию: стоимость Brent выросла более чем на 5% до 63 долларов за баррель, инвесторы опасаются перебоев в поставках из страны – одного из крупнейших производителей в OPEC. Главный аналитик A/S Global Risk Management Арне Расмуссен отмечает, что теперь внимание игроков рынка полностью сосредоточено на Иране и опасениях, что США могут воспользоваться хаосом для смены власти.

Эксперты отмечают, что режим аятоллы Али Хаменеи ослаблен: экономика рухнула, инфляция растет, а удары Израиля по иранским объектам и союзникам продолжаются. Однако у властей все еще есть поддержка сил безопасности, включая Корпус стражей исламской революции и большой арсенал ракет, способных наносить удары по целям на всем Ближнем Востоке.

Большинство аналитиков считают, что вероятность полной революции пока невысока. Дина Эсфандияри из Bloomberg Economics полагает, что, скорее всего, произойдет смена руководства или военный переворот, но система в целом сохранится. Она отмечает, что «падение режима маловероятно сейчас», а жители страны опасаются хаоса, подобного тому, что случился в соседнем Ираке и Сирии.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан призвал к диалогу и выразил соболезнования семьям погибших, однако протестующие настроены скептически. Тем временем многие страны региона опасаются, что падение режима приведет к хаосу, внутренним конфликтам и росту угрозы для соседей, поскольку у протестующих нет единого лидера, а среди них много этнических и религиозных групп.

Как писала газета ВЗГЛЯД, акции протеста в Иране, начавшиеся в конце декабря и достигшие пика 8 января, снизились.

Иранские власти провели задержания нескольких предводителей протестного движения.

Как заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани, участники вооруженных погромов пытаются спровоцировать гражданское противостояние и иностранное вмешательство.