Европейские страны находятся в глубоком заблуждении, считая Россию своей главной угрозой, в то время как истинная опасность кроется внутри самого западного общества. Такое мнение высказал бывший чрезвычайный и полномочный посол КНР в США Цуй Тянькай в ходе круглого стола, посвященного отношениям Вашингтона с союзниками в эпоху «Трампа 2.0».

Дипломат подчеркнул, что европейские элиты оказались в безвыходном положении, вынужденно выпрашивая защиту у Белого дома.

«Считать Россию в настоящее время самой большой угрозой безопасности для европейских стран, по моему мнению, неверно, и Китай, безусловно, тоже. Я думаю, что самая большая угроза безопасности для европейцев — это их внутренние демоны», — приводит слова китайского представителя РИА "Новости".

Цуй Тянькай поставил под сомнение саму логику нынешней оборонной политики Евросоюза, указав на отсутствие четкого понимания реальных вызовов.

Отдельное внимание дипломат уделил резонансной теме Гренландии, отметив, что если остров «перейдет в другие руки», европейцам, возможно, придется признать реальной угрозой именно Соединенные Штаты.