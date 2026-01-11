Трамп ввел режим ЧП в США

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп подписал документ о введении режима чрезвычайного положения (ЧП) в стране для того, чтобы защитить нефтяные доходы Венесуэлы, которые хранятся на счетах Министерства финансов Америки. Об этом сообщается на официальном сайте Белого дома.

© Лента.ру

Благодаря введению режима ЧП доходы от нефти будут защищены от арестов и судебных разбирательств, что, по мнению Трампа, позволит сохранить средства для достижения целей внешней политики США.

«Приказ подтверждает, что эти средства являются суверенной собственностью Венесуэлы, находящейся на хранении в США для использования в государственных и дипломатических целях, и не подлежат частным искам», — говорится в одном из пунктов документа.

В Белом доме также отметили, что если данные средства будет разрешено использовать, то это напрямую поставит под угрозу достижение целей США, в том числе сдерживание притока нелегальных иммигрантов и потока незаконных наркотиков, из-за которых пострадали тысячи американских граждан.

«Защищая эти доходы от продажи нефти, президент Трамп способствует стабильности в Венесуэле и в то же время продвигает цели "Америка прежде всего"», — добавили в Белом доме.

Ранее Дональд Трамп заявлял о том, что начал делать Венесуэлу снова богатой и безопасной.