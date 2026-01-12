Трамп может встретиться с Мачадо в Белом доме 15 января

Президент США Дональд Трамп в четверг, 15 января, может встретиться с венесуэльским оппозиционным политиком Марией Кориной Мачадо в Белом доме.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.

«Лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо, лауреат Нобелевской премии мира 2025 года, в четверг встретится с президентом Дональдом Трампом», — говорится в публикации.

Ранее норвежский Нобелевский комитет заявил, что Мачадо не сможет передать свою премию мира президенту США Дональду Трампу.