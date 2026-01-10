Действия и угрозы Трампа испугали одну страну

Позиция администрации президента США Дональда Трампа по Венесуэле и Гренландии вызвала беспокойство Канады, власти и граждане которой опасаются, что их страна может стать следующей целью Вашингтона. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Шокирующий арест президента Венесуэлы Николаса Мадуро и активные разговоры Трампа о захвате Гренландии всколыхнули Канаду, заставив граждан всерьез отнестись к прежним угрозам президента США в адрес канадского суверенитета», — говорится в публикации.

Агентство отмечает, что опасения канадцев были выражены в резкой статье, вышедшей на этой неделе в крупнейшей национальной газете. Авторы материала предупреждают о возможности применения Вашингтоном военной силы против Канады и советуют властям страны расширить систему гражданской обороны, разработать национальную стратегию применения беспилотников и «думать о немыслимом».

Ранее Трамп заявил, что США должны владеть Гренландией. По его словам, только принадлежность острова Соединенным Штатам позволит обеспечить национальную безопасность Вашингтона.