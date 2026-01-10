Зеленский предупредил о новых операциях СБУ против России

Служба безопасности Украины (СБУ) готовится к проведению новых боевых операций против России, рассказал Владимир Зеленский. Об этом пишет РБК.

По данным портала, в 2022-2025 годах спецслужбы Украины предприняли сотни попыток совершить теракты в России. Меньшая часть из них увенчалась успехом, большая была предотвращена российскими силовиками.

Российские власти неоднократно предупреждали, что на каждую атаку будет дан жесткий ответ, как прямой, так и асимметричный.

«Новые операции тоже согласованы», — заявил Зеленский после беседы с временно исполняющим обязанности главы СБУ Евгением Хмарой.

Ранее украинский лидер сообщил, что обсудил с Хмарой различные возможности системного развития СБУ и специфику подготовки новых акций — терактов, атак, обстрелов приграничных регионов.