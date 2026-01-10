Ким Чен Ын написал письмо Путину

Глава КНДР Ким Чен Ын направил президенту России Владимиру Путину письмо с подтверждением дружбы между их странами. Об этом сообщает Sohu со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

В письме Путину Ким Чен Ын заявил, что будет «абсолютно уважать и безусловно поддерживать проводимую им политику и принимаемые решения, и готов всегда быть вместе за него и за его Россию».

Глава КНДР добавил, что получил новогоднее поздравление от российского лидера, благодаря которому еще раз прочувствовал «подлинные дружеские отношения». Ким Чен Ын уверен, что сотрудничество между Москвой и Пхеньяном будет развиваться в духе всеобъемлющего стратегического партнерства и в соответствии со стратегическими интересами двух стран, а также стремлениями народов.

Отдельно северокорейский лидер пожелал президенту России крепкого здоровья и успехов в работе по защите интересов страны, а также счастья и процветания российскому народу.