Трамп пошутил над обороной Гренландии

Оборона Гренландии состоит из двух собачьих упряжек. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, общаясь с журналистами на борту своего самолета, трансляцию вел Белый дом на YouTube-канале.

Американский лидер ранее утверждал, что США так или иначе получат Гренландию.

«Знаете, в чем состоит их оборона? В двух собачьих упряжках», — обратился глава Белого дома к журналистам.

По его словам, тем временем Гренландию окружают российские и китайские эсминцы и подводные лодки.

Раскрыта реакция Копенгагена на притязания США на Гренландию

После американской операции в Венесуэле Трамп вновь заявил, что для национальной безопасности США необходима Гренландия. Власти Гренландии и Дании расценили слова президента США как прямую угрозу суверенитету и потребовали от Вашингтона прекратить подобную риторику, подчеркнув, что вопрос аннексии острова не может даже обсуждаться.

В марте прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что планы по присоединению Гренландии существовали у США давно. Он предположил, что Соединенные Штаты будут и дальше на системной основе продвигать свои геостратегические, военно-политические и экономические интересы в Арктике.