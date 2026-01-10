Президент США Дональд Трамп высмеял права Дании на Гренландию. Об этом он заявил на встрече с главами американских нефтегазовых компаний.

«Я люблю Данию, они были очень любезны со мной, я большой ее поклонник. Но тот факт, что у них там высадилась лодка 500 лет назад, не означает, что они владеют этой землей. Я уверен, множество наших лодок тоже плавали туда», — сказал он.

По его словам, США должны владеть Гренландией, а не арендовать ее, поскольку только принадлежность острова Штатам позволит обеспечить национальную безопасность Вашингтона.

Ранее Трамп заявил, что в случае, если Гренландия не будет под контролем Вашингтона, там появятся Россия или Китай. Глава Белого дома назвал такой исход событий недопустимым для США.