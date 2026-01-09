Франция может выйти из НАТО

Вице-председатель нижней палаты парламента Франции Клеманс Гете объявила о намерении вынести на голосование резолюцию о выходе страны из НАТО, начиная с вывода объединенного командования. Ее слова приводит ТАСС.

По словам французского политика, причиной таких действий стал внешнеполитический курс США, в том числе захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро, озвученное американским лидером Дональдом Трампом желание взять под контроль Гренландию, а также «военная поддержка геноцида в Палестине».

«В последнее время как никогда остро стоит вопрос об участии Франции в Организации Североатлантического договора, военном альянсе, возглавляемом Соединенными Штатами и служащем их интересам. Я вношу предложение о принятии резолюции о планируемом выходе из НАТО, начиная с вывода объединенного командования», - пояснила она в своем посте в соцсети Х.

Напомним, что лидер Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес были захвачены американским спецназом в Каракасе в ночь на 3 января. Их доставили в Нью-Йорк. После чего Трамп потребовал от властей Венесуэлы допустить на местный нефтяной рынок компании из США и отметил, что Вашингтон намерен контролировать страну до тех пор, пока не будет осуществлена «безопасная, упорядоченная и законная передача власти».

Также Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия должна контролироваться США, так как это необходимо для национальной безопасности. В свою очередь лидеры ведущих европейских стран и Канады выразили поддержку Гренландии, заявив, что остров принадлежит его жителям.