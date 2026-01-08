Трамп обратился с призывом к Европе

Президент США Дональд Трамп в интервью The New York Times призвал Европу взяться за ум и нарастить военные расходы.

«Я хочу, чтобы они взялись за ум. Полагаю, что мы всегда будем ладить с Европой, но я хочу, чтобы они пришли в форму», — подчеркнул глава Белого дома.

Он добавил, что заставил европейские страны тратить больший процент ВВП на НАТО.

Трамп также заявил, что Россию в контексте НАТО волнуют только США. По его словам, Москве неинтересны другие государства.