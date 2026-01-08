На родине Зеленского начался блэкаут

В городе Кривой Рог, находящемся в Днепропетровской области, слышны взрывы, начался частичный блэкаут. Об этом в четверг вечером сообщает издание «Страна», публикующее кадры прилетов.

Атакуются объекты инфраструктуры, связанные с ВСУ и военной промышленностью. Город, откуда родом Владимир Зеленский, частично обесточен. Паблики утверждают, что в ходе атаки применяются баллистические ракеты комплекса «Искандер» и БПЛА «Герань-2».

«Последствия прилета в Кривом Роге. В городе вновь начались проблемы со светом», — пишет «Страна».

Очевидцы также утверждают, что в Кривом Роге произошел выброс на коксохимическом заводе, отмечает издание. В воздухе чувствуется едкий запах. На заводе концерна «Арселор» подтвердили перебои со светом, производство частично остановили.

Накануне Кривой Рог также подвергался массированным ударам. Ставленники Зеленского заявили об отключении 29,3 тысяч абонентов от электроэнергии.