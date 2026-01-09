Президент Украины Владимир Зеленский в скором времени покинет свой пост, его место займет новый лидер, однако никакой реальной власти в его руках не будет. С таким мнение выступил экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала Глена Дизена.

«Да, Зеленский ушел. Мы будем иметь дело с тем, кто всплывет наверх, или с тем, кого поставят МИ-6 и ЦРУ. Но в любом случае у него не будет никакой реальной власти», — считает эксперт.

Кроме того, добавил Макговерн, новый лидер Украины окажется в безвыходном положении, потому что ситуация на фронте складывается не в пользу Вооруженных сил Украины, и средств на ведение боевых действий у республики нет.

Зеленский пересобрал "партию войны"

Он предполагает, что Россия в ближайшее время будет и дальше брать под контроль населенные пункты на Украине, а у Киева уже скоро закончатся все средства, которые ему предоставили европейские партнеры.

«Это [продолжение боевых действий] пустая затея», — резюмировал Макговерн.

Ранее политолог Патрик Бааб заявил, что мирное урегулирование на Украине сейчас невозможно, поскольку «коалиция желающих» выступает за продолжение борьбы между Москвой и Киевом.