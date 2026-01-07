Три этапа: Рубио раскрыл план США для Венесуэлы

Государственный секретарь США Марко Рубио официально представил трехэтапную стратегию Вашингтона по переформатированию политического и экономического устройства Венесуэлы. План администрации Дональда Трампа предполагает не только первичную стабилизацию обстановки, но и обязательный допуск американского бизнеса к национальным ресурсам с последующей полной передачей власти лояльным силам.

«Итак, по мере продвижения вперед мы будем описывать этот процесс, который в Венесуэле состоит из трех этапов... Первый шаг — стабилизация ситуации в стране. Мы не хотим, чтобы она погрузилась в хаос», — пояснил глава американской дипломатии журналистам, передает РИА "Новости".

Ключевым условием экономического возрождения страны Рубио назвал безальтернативное открытие рынков для корпораций из США и стран западной коалиции.

«Вторым этапом станет то, что мы называем восстановлением. Он заключается в обеспечении того, чтобы американские, западные и другие компании имели справедливый доступ к рынку Венесуэлы», - сказал он.

Финальной точкой плана должна стать смена руководства страны, сопровождаемая реабилитацией противников действующего режима.