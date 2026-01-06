Стармер пообещал давить на Россию

Lenta.ru

В 2026 году Великобритания продолжит оказывать давление на Россию. Такое обещание дал британский премьер-министр Кир Стармер на пресс-конференции.

© Global Look Press

По его словам, Лондон продолжит поддерживать Украину, чтобы гарантировать, что Киев получит все необходимое оборудование «для продолжения борьбы».

«И мы продолжим оказывать давление на Россию, включая дальнейшие меры в отношении нефтетрейдеров и операторов теневого флота», — сказал политик.

Ранее Стармер заявил, что Великобритания и Франция создадут военные базы по всей территории Украины после прекращения огня. Помимо этого, Париж и Лондон хотят построить охраняемые склады техники и оружия для украинской армии.