Избирком ЦАР объявил победителя президентских выборов

Национальная избирательная комиссия Центральноафриканской Республики (ЦАР) в предварительном порядке объявила имя победителя президентских выборов - им стал Фостен-Арканж Туадера. Выборы, напомним, состоялись 28 декабря.

Как сообщила радиостанция Ndeke Luka, Туадера набрал 76,15% голосов избирателей при явке 52,42%.

Он уже является действующим главой государства, а вообще на должность главы государства претендовали помимо него еще семь человек.

Туадера не новичок в политике, он побеждал на президентских выборах в ЦАР дважды - в 2016 и 2020 годах. Новая конституция страны, принятая в 2023 году, дала ему право избираться на третий срок, который составляет семь лет.

Фостен-Арканж Туадера родился в 1957 году в столице ЦАР Банги в семье шофера и крестьянки. Доктор математических наук, окончил Университет Лилль I (Франция, 1986 г.) и Университет Яунде (Камерун, 2004 г.).

До 2008 года преподавал в Университете Банги. Дослужился до ректора университета.

В 2008 году стал премьер-министром при президенте Франсуа Бозизе.

В конце 2015 года выступил как независимый кандидат на первых после переворота президентских выборах. В первом же туре 30 декабря неожиданно занял второе место с результатом 19,05%. По итогам состоявшегося 14 февраля 2016 года второго тура, где ему противостоял Дологеле, Туадера одержал победу с результатом 62,71% и был избран новым президентом ЦАР.

27 декабря 2020 года Фостен-Арканж Туадера был переизбран на второй срок, набрав 53,2% голосов уже в первом туре. Второе место с 21,9% голосов избирателей опять занял Дологеле. Инаугурация состоялась 30 марта 2021 года.

Фостен-Арканж Туадера имеет двух жен и троих детей. Супруги - Бриджит Туадера и Тина-Маргерита Туадера.