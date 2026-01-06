В Белом доме усомнились в праве Дании на Гренландию
Правомочность контроля Дании над Гренландией сомнительна, заявил в интервью CNN замглавы администрации США Стивен Миллер.
При этом Миллер добавил, что Гренландия должна быть частью США.
В Британии рассказали о подготовке Вашингтоном проекта сделки по Гренландии
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен ранее заявила в интервью Danmarks radio, что в случае нападения США на Гренландию «всё закончится».
В The Economist между тем писали, что американский президент Дональд Трамп хочет предложить властям Гренландии сделку.