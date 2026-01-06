В Белом доме усомнились в праве Дании на Гренландию

Правомочность контроля Дании над Гренландией сомнительна, заявил в интервью CNN замглавы администрации США Стивен Миллер.

«Реальный вопрос в том, по какому праву Дания получила контроль над Грендандией? На чём основаны их территориальные претензии? На чём основано то, что Грендандия — это колония Дании?» — задался он вопросом.

При этом Миллер добавил, что Гренландия должна быть частью США.

В Британии рассказали о подготовке Вашингтоном проекта сделки по Гренландии

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен ранее заявила в интервью Danmarks radio, что в случае нападения США на Гренландию «всё закончится».

В The Economist между тем писали, что американский президент Дональд Трамп хочет предложить властям Гренландии сделку.