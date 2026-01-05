Эрдоган оценил идею проведения саммита по Украине

Идея проведения саммита по Украине в Стамбуле, по словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, не отброшена. Анкара активно продвигает эту инициативу.

Турецкий лидер ранее выступил с инициативой провести в Стамбуле саммит по урегулированию конфликта на Украине с участием лидеров России, США, Украины и Турции.

Как только «условия будут созревшими», Турция, по словам Эрдогана, готова снова «сделать Стамбул центром мирных переговоров». «Наши двери остаются открытыми для всех», - подчеркнул Эрдоган, напомнив, что «неоднократно ясно выражал эту решимость» как Путину, так и Зеленскому. Слова Эрдогана приводит агентство Блумберг.

Эрдоган планирует обсудить с Трампом урегулирование украинского конфликта

Москва и Киев ранее провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле.