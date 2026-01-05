В Иране протестующие вышли на улицы с оружием

Протестующие на западе Ирана вооружены огнестрельным оружием, об этом сообщает информационное агентство Mehr.

По данным агентства, по меньшей мере в результате беспорядков погиб дин человек, двое нападавших были убиты, еще несколько человек получили ранения.

До этого сообщалось, что протестующие в Иране возвели огненные баррикады и заблокировали дороги для продвижения силовиков. Участники протеста пытаются сорвать выезд сил «Басидж».

Ранее спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф пригрозил Соединенным Штатам Америки (США) ударами по военным базам, если они будут вмешиваться в происходящее в Исламской Республике.