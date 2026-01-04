Китай выступил с призывом к США

Министерство иностранных дел Китайской Народной Республики выступило с заявлением, в котором призвало Соединенные Штаты незамедлительно освободить главу Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес, передает РИА Новости.

Во внешнеполитическом ведомстве КНР выразили озабоченность в связи с принудительным задержанием американской стороной венесуэльского лидера и его жены. В заявлении подчеркивается, что действия США, по мнению Китая, нарушают нормы международного права и принципы Устава ООН.

Китайский МИД призвал Вашингтон обеспечить личную безопасность Мадуро и Флорес, прекратить попытки «подорвать политическую власть в Венесуэле» и решать вопросы путем диалога.

Поводом для реакции Пекина стали события 3 января 2026 года. Президент США Дональд Трамп заявил о проведении военной операции в Венесуэле, в результате которой Николас Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны. Сообщения о взрывах в Каракасе и спецоперации появились в ряде СМИ. По информации The New York Times, жертвами атак могли стать не менее 40 человек.

Колумбия созвала заседание СБ ООН по Венесуэле

Посол РФ в Боливарианской Республике Сергей Мелик-Багдасаров отмечал, что российских граждан среди погибших и пострадавших в результате недавних событий в Венесуэле не имеется.