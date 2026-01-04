Аналитик заявил о возможной изоляции Мадуро от его супруги в СИЗО

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес возможно будут содержаться как заключенные по специальным административным мерам в следственном изоляторе «Метрополитен» в Бруклине.

Возможно, они будут сидеть раздельно друг от друга, сообщил CNN аналитик по вопросам правоохранительных органов Джон Миллер.

« <...> им (Мадуро и Флорес — прим.ред.) будет обеспечена безопасность, и они, возможно, будут сидеть раздельно друг от друга», — отметил он.

3 января Соединенные Штаты нанесли удар по Венесуэле: взрывы прогремели в столице страны Каракасе и на военной базе Форт-Тиуна, также в числе целей оказались авиабаза Ла-Карлота, сигнальная антенна Эль-Вулкан, порт Ла-Гуайра и другие объекты.

После атак президент США Дональд Трамп назвал операцию успешной и заявил, что американские военные захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу.

Операцию по захвату Мадуро провели бойцы элитного спецназа Delta Force армии США. Его вместе с женой Силией Флорес «вытащили из спальни» и вертолетами доставили на борт военного корабля, который отвезет их в Нью-Йорк, где супругов ожидает суд. Им предъявили обвинения в организации наркотрафика и других преступлений, суммарно задержанным может грозить до четырех пожизненных сроков.