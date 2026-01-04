Mash: протестующие в Европе сжигают американские флаги

В Европе проходят массовые митинги и протесты на фоне спецоперации ВС США в Венесуэле по поимке президента страны Николаса Мадуро. На них протестующие критикуют президента США Дональда Трампа и сжигают национальный американский флаг. Об этом сообщают telegram-каналы.

«Люди выходят в Греции, Германии, Франции, Италии с плакатами против Дональда Трампа. Они обвиняют президента США во лжи и сжигают американский флаг», — пишет telegram-канал Mash.

Протестующие фермеры считают, что ЕК убивает сельское хозяйство Европы

Журналисты также сообщают, что собравшиеся требуют освободить президента Венсуэлы Николаса Мадуро, его жену и вернуть обоих на родину. При этом ранее сообщалось, что реакция лидеров ЕС на случившуюся операция США оказалась крайне сдержанной.