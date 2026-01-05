Трамп забросил Зеленского на минное поле

Похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро, осуществлённое по инициативе США, фактически загнало Владимира Зеленского в политический тупик, отмечает немецкое издание Berliner Zeitung. По оценке авторов материала, действия американского лидера Дональда Трампа резко усложнили положение Киева и лишили его пространства для манёвра.

Журналисты подчеркивают, что для Зеленского ситуация приобрела предельно личный и болезненный характер. Любая попытка публично отреагировать на происходящее в Венесуэле, как указывает газета, чревата серьёзными репутационными и дипломатическими рисками, поскольку каждый возможный шаг несёт в себе угрозу политических последствий.

«Ситуация особенно остра для президента Владимира Зеленского лично. Любая реакция на ситуацию в Венесуэле для него – политическое минное поле», — предупреждает издание.

В публикации также говорится, что в состоянии фактического ступора оказался и Европейский союз. Брюссель, по мнению автора, опасается неверной реакции, способной подорвать отношения с Вашингтоном. Такая осторожность ЕС дополнительно ослабляет позиции Украины, делая её ещё более зависимой от внешних решений.

Berliner Zeitung приходит к выводу, что Украине и европейским странам придётся осмысливать случившееся в долгосрочной перспективе. Захват венесуэльского лидера, по мнению издания, наглядно демонстрирует: практика смены режимов вновь воспринимается Западом как допустимый инструмент политики, если она отвечает его собственным интересам.

Напомним, 3 января Дональд Трамп объявил, что Соединённые Штаты нанесли масштабный удар по Венесуэле, после чего Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были задержаны и вывезены за пределы страны.