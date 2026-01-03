Трамп допустил убийство Мадуро

Президент Венесуэлы Николас Мадуро мог быть убит при захвате, если бы он оказал сопротивление. Об этом заявил глава США Дональд Трамп во время пресс-конференции, трансляция доступна на YouTube.

Политик также похвалил американских военных, отметив, что они быстро «справились с сопротивлением», хотя оно было «очень сильным».

Ранее Трамп рассказал о попытке Мадуро укрыться в бункере во время захвата. По его словам, американские военные помешали ему сбежать, чем удивили венесуэльского президента.

Трамп раскрыл, что будут делать с Мадуро в США

Трамп также высказался о дальнейшей судьбе Мадуро. Он сообщил, что политик будет передан американскому суду.