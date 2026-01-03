В США объяснили подоплеку операции в Венесуэле

Президент США Дональд Трамп дал свое добро на проведение операции в Венесуэле в ответ на якобы существующие угрозы национальной безопасности. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на официальный документ.

По информации источника, Пентагон уведомил конгресс, что получил разрешение главы государства начать операцию против латиноамериканского государства и президента Николаса Мадуро.

«Президент разрешил провести операцию в ответ на угрозы национальной безопасности со стороны нелегитимного режима», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес вывезли из республики на вертолете и пересадили на корабль, на котором их доставят в Нью-Йорк.