В столице Венесуэлы прозвучало несколько взрывов. В небе появились неопознанная авиация, сообщает CNN со ссылкой на находящихся в Каракасе корреспондентов.

Паблики сообщают, что удары нанесены по авиабазе в Каракасе и базе венесуэльских ВМС в штате Варгас. Также есть неподтвержденная информация о вертолетах над Каракасом и взрыве нефтеперерабатывающего завода в столице Венесуэлы.

Телекомпания CNN подтвердила множественные удары по столице Венесуэлы. Съемочная группа стала свидетелем нескольких взрывов рано утром в субботу. Первый взрыв был зафиксирован примерно в 1:50 ночи по местному времени.

«Один из них был настолько сильным, что мое окно после него затряслось», — рассказал корреспондент Осмари Эрнандес.

Отмечается, что несколько районов города остались без электричества, в столице Венесуэлы были слышны звуки самолетов после взрывов.

Официальных комментариев пока нет.

Николас Мадуро дал совет Дональду Трампу по управлению страной

Ранее президент США Дональд Трамп угрожал нанести удары по Венесуэле, если венесуэльский президент Николас Мадуро не уйдёт в отставку.