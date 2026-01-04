В США намекнули на захват Гренландии

Супруга заместителя главы аппарата Белого дома по вопросам политики Стивена Миллера Кэти показала карту Гренландии, окрашенную в цвета американского флага. Соответствующий пост опубликован на ее странице в социальной сети X.

При этом саму публикацию с изображением Миллер сопроводила подписью «СКОРО».

Ранее назначенный президентом США Дональдом Трампом спецпосланник в Гренландии и также губернатор Луизианы Джефф Лэндри заверил, что Вашингтон не планирует «завоевание» острова.

Невинный захват: Почему Трамп не откажется от присоединения Гренландии

Перед этим он заявлял, что постарается присоединить Гренландию к Соединенным Штатам.