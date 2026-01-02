Умершая дочь Томми Ли Джонса была проблемным ребенком
Найденная мертвой дочь актера Томми Ли Джонса Виктория была проблемным ребенком. Об этом сообщает The New York Post со ссылкой на источники.
Напомним, что ранее 34-летняя Виктория Джонс была найдена мертвой в отеле в Калифорнии. Согласно информации СМИ, ранее Виктория попадала в конфликты с полицией, а также была замечена в состоянии наркотического опьянения.
«Джонс была арестована по обвинению в преступлениях, связанных с наркотиками ранее в этом году — это один из трех арестов за несколько месяцев, согласно судебным документам», — сообщает издание.
Ранее Виктория Джонс была найдена мертвой в отеле в Сан-Франциско. Официальная причина смерти пока не называется.