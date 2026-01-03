Украина потеряет Одессу, если Киев не будет вести честные переговоры с Россией.

Об этом пишет The National Interest.

«Москва возьмет под контроль этот важный портовый город, если Киев в ближайшее время не начнет вести переговоры честно», — сказано в публикации.

По мнению автора, недавние удары ВС России по объектам в Одессе и других частях республики являются посланием украинским властям, указывающим на то, что Москва продолжит оказывать давление.

В статье говорится, что Украина в случае утраты города может остаться без выхода к морю. В таком случае она превратится во внутриконтинентальный обрубок государства, который будет полностью зависимым от Европы и США.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что без прекращения преступной политики Киева достижение надежного и долгосрочного урегулирования конфликта невозможно.

После атаки ВСУ на резиденцию президента России Владимира Путина глава МИД выразил уверенность, что «расистская сущность киевского режима» и «цинизм опекающих его внешних спонсоров» видны добропорядочным членам мирового сообщества.

На Западе высказались об ударах по Одессе

По словам министра, они «не могут не понимать, что без прекращения всей этой преступной политики невозможен успех переговоров о достижении надежного долгосрочного урегулирования украинского кризиса».