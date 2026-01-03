Одесса оказалась в полублокаде

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен прокомментировал удары по транспортной и портовой инфраструктуре Одессы. Об этом он написал в социальной сети X.
Дизен резко высказался об Одессе и назвал удары Вооруженных сил России (ВС РФ) по городу ответом на обстрелы Вооруженных сил Украины (ВСУ) гражданских судов.
Ранее ВС РФ нанесли удары по Одессе. Было атаковано место, где, предположительно могли находиться беспилотники, которые летели на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области.