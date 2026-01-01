В ЕС ввели отслеживание российских алмазов

С 1 января в Евросоюзе начала действовать обязательная система контроля за ввозом необработанных и огранённых природных алмазов российского происхождения. Однако эксперты сомневаются в её технической осуществимости и практической эффективности.

Ограничительные меры против российских алмазов весом от 1 карата были введены странами G7 и ЕС в начале прошлого года. В марте запрет распространился на бриллианты от 1 карата, огранённые в третьих странах, а с сентября под ограничения попали камни от 0,5 карата, включая синтетические бриллианты.

Для обеспечения соблюдения санкций Евросоюз утвердил механизм, обязывающий компании предоставлять «доказательства на основе отслеживания» происхождения алмазов. Внедрение этой системы не раз откладывалось из-за технических сложностей.

Как отмечали в российской «Алросе», подобные шаги продиктованы политической конъюнктурой и ставят под угрозу устойчивость глобальной алмазной отрасли.

Руководитель управления аналитики Альфа-банка Борис Красноженов сообщил ТАСС, что реализация такой системы требует значительных ресурсов, а её практическая эффективность вызывает сомнения. По его словам, существенного притока алмазного сырья в Европу в текущих условиях не наблюдается, поэтому новые меры вряд ли окажут заметное влияние на рынок.