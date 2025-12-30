Умерла испанка Сесилия Хименес, создательница «пушистого Христа»

Испанская пенсионерка Сесилия Хименес, которая самовольно «отреставрировала» фреску художника Элиаса Гарсиа Мартинеса, умерла на 95-м году жизни. Об этом пишет Cadena SER.

© Wikipedia

Причина смерти и дата похорон не называются.

«Сбылось желание [Хименес] умереть спокойно в окружении всей общины Борхи. Это , большая потеря для города — она очень любила людей, они отвечали ей взаимностью», — отметил мэр Борхи Эдуардо Арилья.

В 2012 году женщина решила подкрасить фреску в храме Сантуарио-де-Мизерикордия города Борха под Сарагосой. Она безнадежно испортила фреску, которую с тех пор стали называть «пушистым Иисусом», «обезьяньим» или «картофельным» Христом.

Вместе с тем, Хименес обрела всемирную известность, а храм — притягательность для туристов. Авиакомпания Ryanair организовала специальные рейсы в аэропорт Сарагосы. Путешественники стали приезжать в городок, чтобы увидеть ее «творение».

Арт-критик The Guardian Джонатан Джонс заметил, что набожная пенсионерка могла бы сделать карьеру в комическом жанре.

По его мнению, ее поступок можно сравнить разве что с реставрацией портрета матери Джеймса Уистлера, произведенной знаменитым Мистером Бином, который в прямом смысле начихал на картину, а потом в ужасе приводил ее в порядок.

Даром комического разрушения тоже нужно обладать, и, грамотно его используя, сейчас можно выстроить целую стратегию популяризации искусства, констатировал эксперт.