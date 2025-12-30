Обозреватель Райнхард Лаутербах назвал действия Владимира Зеленского «планом Б». Об этом он написал в своей статье для Junge Welt.

Согласно материалу, Зеленский пытается превратить мирные переговоры по Украине в фарс. Как объяснил Лаутербах, на это указывает нежелание Киева идти на территориальные уступки, при попытках получить от стран Запада гарантий безопасности.

«Он требует от своих западных защитников обещаний без каких-либо гарантий. И что он предпримет дальше, он старается держать в секрете: должен ли украинский парламент принимать решение о возможных территориальных уступках России или должен быть проведен референдум, как это предусмотрено конституцией страны?», — считает Лаутербах.

Помимо этого, обозреватель также считает, что Зеленский «совершает много кульбитов» в своих заявлениях. При этом, требования Киева в статье характеризуются как «обещания вслепую».

«Ясно только одно: президент Украины хочет любыми средствами снять с себя личную ответственность за такие территориальные потери», — добавил он.

Ранее в США заявили о возможном срыве переговоров из-за требований Зеленского.