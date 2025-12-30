Похороны Брижит Бардо состоятся 7 января

Похороны Брижит Бардо пройдут 7 января. Об этом сообщила мэрия Сен-Тропе, где находится вилла французской киноактрисы, которая умерла в этом приморском городе 28 декабря в возрасте 91 года.

© Zuma/TASS

Доступ на мессу в церковь Успения Богородицы будет ограничен кругом родственников и специально приглашенных. Церемония, которая начнется в 11:00 по местному времени (13:00 мск) будет транслироваться на больших экранах, установленных на центральной площади города и в порту. Утром 6 января в мэрии будет открыта памятная книга.

Депутат французского парламента Эрик Сьотти в письме президенту Эмманюэлю Макрону призвал организовать в Париже национальную церемонию прощания с Брижит Бардо. В Елисейском дворце пока не ответили на это обращение, однако неизвестно, желала бы этого сама актриса, прохладно относившаяся к официальным церемониям.

Кладбище Сен-Тропе расположено на берегу моря неподалеку от центра города. Помимо родителей Бардо, на нем также покоится прах ряда знаменитостей, в том числе музыканта и продюсера Эдди Барклая (1921-2005) и певца Пьера Башле (1944-2005). Актрису похоронят в склепе неподалеку от могилы режиссера Роже Вадима (при рождении Вадим Игоревич Племянников, 1928-2000) - ее первого мужа, который, по утверждению актрисы, "сделал ее той, кем она стала".

Вадим был постановщиком фильма "Бог создал женщину" (Et Dieu… cr a la femme, 1956), имевшего огромный успех не только во Франции, но и за рубежом. Лента собрала аудиторию в 33 млн зрителей, в том числе 16,9 млн в США. Картина принесла Бардо мировую славу. Американский певец Элвис Пресли, никогда не гастролировавший в Европе, специально приезжал в Париж, по собственному признанию, "в надежде увидеть Брижит Бардо".

Достояние республики

Вклад Бардо в благосостояние родины отмечал генерал Шарль де Голль. Однажды в кругу своих соратников основатель Пятой республики заметил, что "Бардо приносит французскому государству почти столько же дохода, сколько заводы Renault". Генерал не преувеличивал: доходы от первого фильма Бардо и в самом деле оказались больше, чем выручка от экспорта самого популярного в то время французского автомобиля Renault Dauphine.

Завершив карьеру в кино в декабре 1973 года, актриса поклялась, что отныне ее имя, слава и богатство будут целиком посвящены только одной цели - защите природы. Она создала специальный фонд охраны животных. Светских или официальных церемоний Бардо всегда избегала: в 1985 году президент Франции Франсуа Миттеран наградил ее орденом Почетного легиона, но за наградой она так и не пришла.

Бардо родилась 28 сентября 1934 года в Париже. За время карьеры в кино, которую кинозвезда прервала в 38 лет, она снялась в 48 картинах. 1 октября 1955 года в Москве состоялась мировая премьера ленты Рене Клера "Большие маневры" (Les grandes man uvres, 1955), в которой она снималась вместе с Жераром Филипом и Мишель Морган. Среди ее лучших кинолент - "Частная жизнь" (Vie priv e, 1962) режиссера Луи Маля и "Презрение" (Le m pris, 1963) Жан-Люка Годара.

После завершения карьеры она создала и возглавила фонд в защиту животных и направила на благотворительность значительную часть полученных в кино гонораров. В день смерти Бардо британская газета The Daily Telegraph назвала ее "легендой века".

Известная французская певица Мирей Матьё в интервью ТАСС ранее назвала Бардо самой красивой женщиной Франции. По словам Матьё, во всем мире актриса "олицетворяла Францию".