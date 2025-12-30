Борреля уличили в сокрытии доходов

В 2012 году Жозеп Боррель оставил пост президента Европейского университетского института после того, как его уличили в сокрытии доходов от компании Abengoa, где он совмещал руководство с платной работой.

Расследование Европейской прокуратуры по деятельности Европейской службы внешних связей выяснило, что экс- глава европейской дипломатии Жозеп Боррель не задекларировал внешние доходы от испанской энергетической компании Abengoa в 2012 году, передает РИА «Новости».

Тогда испанские СМИ сообщили, что он получил около 300 тыс. евро в год за работу в совете директоров после ухода из Европарламента, но не раскрыл этот факт, когда возглавил Европейский университетский институт (EUI).

По уставу института, президент обязан декларировать все источники дохода для поддержания беспристрастности, однако Боррель скрыл информацию, ограничившись служебным письмом, где назвал нарушение «процедурной ошибкой».

Представители института сочли поступок конфликтом интересов, поскольку Abengoa лоббировала проекты, связанные с деятельностью института, сообщают испанские СМИ.

Несмотря на этот инцидент, Боррель продолжил карьеру и стал верховным представителем ЕС по иностранным делам с 2019 по 2024 годы. Сейчас новый интерес к его биографии связан с расследованием Европейской прокуратуры относительно работы Европейской службы внешних связей в 2021-2022 годах, включая финансирование Дипломатической академии Европейского союза.

Полиция Бельгии, по поручению Европейской прокуратуры, 2 декабря провела обыски в Европейском колледже и в зданиях внешнеполитической службы Евросоюза в Брюсселе.

Полиция Бельгии задержала, допросила и отпустила из-под стражи трех человек, включая экс-главу европейской дипломатии Федерику Могерини.

Могерини задержали в Брюсселе по подозрению в мошенничестве и коррупции, но вскоре ей позволили покинуть отделение полиции.

Вместе с ней задержали бывшего генерального секретаря европейской дипломатической службы Стефано Саннино.