Зеленский захотел отдохнуть

После окончания конфликта на Украине президент республики Владимир Зеленский хочет отдохнуть.

Об этом он заявил в интервью американскому телеканалу Fox News.

«Я не знаю. Правда, не знаю. Отдохнуть? Я хочу отдохнуть!» — сказал украинский лидер в ответ на вопрос о том, что он будет делать, когда завершится конфликт и он покинет свою должность.

Владимир Зеленский также подтвердил, что покинет свой пост после завершения конфликта на Украине.

Ранее телеканал Fox News со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров по урегулированию украинского кризиса, сообщил, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский могут впервые за пять лет провести телефонный разговор. Последний раз главы государств общались по телефону в 2020 году.