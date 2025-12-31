Итоги 2025 года: главные события в России и мире

От исторического саммита президентов России и США на Аляске до ограбления Лувра и «эффекта Долиной»: 2025 год прошел под знаком радикальных перемен и громких заголовков. Год перевернул представление о дипломатии и заставил мировые рынки содрогнуться от новых тарифных войн. «Рамблер» собрал главные новости 2025 года.

Геополитика: Смена вектора

Главным событием мировой политики стало возвращение Дональда Трампа в Белый дом. Инаугурация 20 января задала тон всему году: новая администрация США начала масштабные реформы, сократила поддержку Европы и Украины, запустила мирные инициативы и сменила стратегию национальной безопасности.

Главные мирные инициативы:

Год запомнился долгожданным, хотя и хрупким, перемирием в секторе Газа и освобождением заложников-израильтян. Сделка между Израилем и ХАМАС была заключена при посредничестве Дональда Трампа.

Переговоры по Украине. В течение года состоялось несколько раундов переговоров, касающихся украинского кризиса. В них активно участвовали США. В ноябре стало известно о новом мирном плане, который США передали украинским властям. План требует от Украины значительных уступок, включая ограничение численности ВСУ и отказ от территориальных претензий. Также план предполагает постепенную отмену санкций против России.

Тарифы Трампа

В начале апреля Трамп анонсировал введение пошлин в размере от десяти до 50 процентов в отношении десятков стран, включая страны ЕС и Канаду, объяснив эти меры годами «несправедливой торговой практики». Наиболее жесткие меры Трамп пообещали ввести в отношении Китая. Введение тарифов несколько раз откладывалось, пока США договаривались о торговых сделках с разными странами.

Результатом октябрьской встречи Трампа с главой Китая Си Цзиньпином стало снижение пошлин США на китайские товары и годичная приостановка Пекином ограничений по редкоземельным металлам.

Встреча Путина и Трампа

В середине августа президент России Владимир Путин встретился с Трампом на Аляске. Российский лидер впервые за десять лет посетил США.

Саммит, посвященный украинскому кризису, продолжался около трех часов. Стороны сообщили, что добились прогресса. Президенты условились продолжить контакты.

Позже Путин сообщил, что предложения по украинскому урегулированию, о которых стало известно в конце года, основываются на договоренностях, достигнутых во время саммита России и США на Аляске.

Коррупционный скандал на Украине

В ноябре антикоррупционные органы Украины сообщили о хищении из бюджета суммы, эквивалентной ста миллионам долларов. Предполагается, что заговор с целью хищения в энергетическом секторе был организован Тимуром Миндичем, совладельцем компании «Квартал 95», которую основал Владимир Зеленский.

Миндич был предупрежден об обвинениях и покинул Украину за несколько часов до обысков в его доме. На фоне скандала у главы офиса Зеленского Андрея Ермака прошли обыски. В результате Ермак был отправлен в отставку.

СВО

Освобождение Курской области

В апреле глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил о полном освобождении Курской области. Президент России Владимир Путин отметил подразделения, отличившиеся во время этой операции, - в частности, 76-ю дивизию ВДВ, 116-ю дивизию, «Ахмат» и морпехов. Президент также поблагодарил главу КНДР Ким Чен Ына и подразделения корейской армии, которые участвовали в освобождении региона.

Красноармейск под контролем ВС РФ

Первого декабря Герасимов доложил Путину о взятии Красноармейска (ДНР) и Волчанска (Харьковская область). Позже стало известно о переходе под контроль российских сил Северска (ДНР).

На расширенном заседании коллегии Минобороны Путин сообщил, что за год российские силы взяли под контроль более 300 населенных пунктов.

Экономика: Россия и мир

Биткоин

В течение 2025 года стоимость биткоина несколько раз обновляла исторический рекорд. В октябре этот показатель превысил 126 тысяч долларов.

Ключевая ставка в России

Центробанк на заседании 24 октября принял решение снизить ключевую ставку с 17 до 16,5 процента. Это снижение стало четвертым за год. В 2025-м Банк России начал снижать ключевую ставку впервые за три года

Общество и культура

Смерть папы римского

В апреле на 89-м году жизни скончался папа римский Франциск. Его преемником был выбран 69-летний американец Роберт Прево (Лев XIV). Он стал 267-м папой в истории и первым папой из США.

Нобелевская премия мира

Нобелевскую премию мира 10 октября присудили лидеру венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо за ее «неустанную работу по продвижению демократических прав для народа Венесуэлы». Президент США был среди претендентов на премию, а его администрация активно лоббировала награждение Трампа, используя тезис о «семи завершенных войнах».

Ограбление Лувра

Девятнадцатого октября банда из четырех мужчин похитила из Лувра драгоценности, принадлежавшие французским монархам. Музей оценил ущерб в 88 миллионов евро. Французские власти сообщали о задержании восьми подозреваемых по делу.

Ожерелье из сапфирового гарнитура королевы Марии-Амелии и королевы Гортензии, состоящее из восьми сапфиров и 631 бриллианта, а также тиара императрицы Евгении, украшенная почти двумя тысячами бриллиантов, оказались среди предметов, украденных преступниками, которые проникли в один из самых популярных музеев мира по лестнице через окно.

«Эффект Долиной»

«Эффектом Долиной» начали называть серию событий на российском рынке вторичной недвижимости. В конце ноября кассационный суд признал законными решения двух других судов вернуть певице Ларисе Долиной квартиру, которую она потеряла из-за действий телефонных мошенников.

Сообщалось, что квартира певицы была продана за 112 миллионов рублей, а вырученные деньги ушли мошенникам. Преступники звонили певице, представлялись «сотрудниками спецслужб», убеждали продать жилье и перевести деньги на «безопасный счет».

Квартиру певицы купила 34-летняя Полина Лурье. Позже суд удовлетворил исковые требования об оспаривании сделок по отчуждению квартиры. Суд установил, что Долина не осознавала своих действий.

Шестнадцатого декабря Верховный суд (ВС) РФ вынес решение в пользу Лурье. ВС постановил, что Мосгорсуд должен рассмотреть иск о принудительном выселении певицы из квартиры.

В 2025 году появилось множество других сообщений о случаях, когда сделки с жильем признавались незаконными. Чаще всего продавцами квартир были пожилые люди. Сообщалось, что пенсионеры продают квартиры, а затем возвращают себе имущество через суд как единственное жилье, утверждая, что заключали сделку под влиянием аферистов.

В таких делах обычно встречается третье лицо - телефонный мошенник (часто из украинских мошеннических «колл-центров»). Он представляется сотрудником банка или силовиком, убеждает жертву, что ее деньги и жилье под угрозой. В результате жертва быстро продает квартиру, а вырученные средства отправляет на «безопасные счета», так деньги и попадают в руки мошенников. Жертвы, осознав, что их обманули, отказываются выезжать и подают в суд.