Украина проиграла, вопрос лишь в том, насколько.

Об этом, как сообщает польский портал Gazeta, заявил бывший глава МИД республики Яцек Чапутович.

"Украина проиграла, вопрос лишь в том, насколько. Европа тоже проиграла, причем, безусловно, крупно. Она теряет свое значение, именно ее политика привела к этому конфликту. Вот как это видят американцы, вот как это вижу я", - сказал политик.

СМИ: успехи ВС РФ на поле боя изменили позицию Зеленского по мирной сделке

По его словам, в настоящее время у Вашингтона нет возможности оказать на Москву влияние путем санкций. В этой связи то, что может быть достигнуто в контексте урегулирования российско-украинских противоречий, "это компромисс, который будет де-факто признанием прав России".