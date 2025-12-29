За какими проблемами и вызовами в мире стоит следить в 2026 году

Уходящий год подтвердил - мир стоит на пороге эпохальных изменений. Конфликты, противоречия, глобальные проблемы и новые вызовы - мир далек от стабильности. В 2026 году нас ждет обострение старых и возникновение новых тенденций. "РГ" собрала темы, за которыми важно следить в наступающем году.

Украинское урегулирование

Начатый в результате встречи президентов России и США в Анкоридже процесс мирного урегулирования на Украине, хоть и не быстро, продолжается.

Как будут продолжаться консультации в новом году, прогнозировать сложно. Европейская партия войны продолжает торпедировать мирные инициативы Дональда Трампа, а Киев выдвигает заведомо невыполнимые требования. Впрочем, ситуация на поле боя развивается в пользу России. Украинские позиции как в военном измерении, так и на дипломатическом треке постоянно слабеют. Более того, Киев стоит на грани банкротства. Если европейцы не смогут обеспечить финансирование Украины, уже к апрелю экономика страны рухнет окончательно.

Ситуация вокруг Венесуэлы

Дональд Трамп продолжает играть мускулами и угрожать Венесуэле. Пока он воздерживается от прямого военного вмешательства. Действует пиратскими методами - захватывает нефтяные танкеры и нападает на лодки, обвиняя их в перевозке наркотиков.

Отдаст ли Трамп приказ на бомбардировку Венесуэлы или отступит - станет ясно уже в первые недели нового года.

Ближневосточное урегулирование

В Газе пока сохраняется хрупкий мир. 2026 год станет проверкой миротворческих усилий Дональда Трампа. Смогут ли они привести к устойчивому миру для палестинцев, вернутся ли они к мирной жизни, будет ли запущен процесс восстановления сектора Газа? Какую роль сыграют международные силы безопасности в Газе? Вопросов пока больше, чем ответов.

Выборы в Израиле

В конце октября в Израиле состоятся выборы в Кнессет. Их результат не предрешен, эксперты прогнозируют, что они могут привести к политическому параличу. Ради сохранения власти находящийся под следствием Биньямин Нетаньяху может пойти на любые шаги. В том числе развязать новые войны на Ближнем Востоке. Сирия, Ливан, Йемен, Иран - весь регион остается огромной пороховой бочкой.

Стратегическая стабильность под угрозой

5 февраля истекает срок Договора о стратегических наступательных вооружениях СНВ-3. Россия и США останутся без согласованного двустороннего контроля над вооружениями. Москва пока не получала от Вашингтона сигналов о том, какое соглашение может прийти к нему на смену. "В части соглашения об ограничениях на противоракетные и ракетные ядерные потенциалы сторон, после февраля 2026 года останется в буквальном смысле выжженная земля", - указал замглавы МИД России Сергей Рябков. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова добровольно соблюдать ограничения по ДСНВ даже после его истечения.

Вопросы стратегической стабильности приобретают особую важность на фоне объявленных Вашингтоном намерений о готовности возобновить испытания ядерного оружия. На этот шаг Россия готова дать адекватный ответ.

250 лет США

В наступающем году США отмечают 250 лет со дня своего образования. Приуроченные к событию торжества Дональд Трамп использует, чтобы в очередной раз продемонстрировать "величие Америки". 4 июля пройдет торжественный парад, который Трамп хочет сделать грандиозным. Но одним лишь парадом он не ограничится. В своих интересах Вашингтон будет использовать почти любой предлог. И чемпионат мира по футболу, который пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. И саммит "двадцатки" в декабре 2026 года в Майами. Внешняя политика Белого дома будет подчинена главной цели - усилению позиций Трампа и республиканцев. Обещаний на первом году своего президентского срока Трамп раздал немало. В 2026-м приходит время их выполнять.

Выборы в США

3 ноября в США пройдут промежуточные выборы в Конгресс. Они могут кардинально изменить ход американской политики. Для Трампа это - веха, которая покажет, смог ли он обуздать глубинное государство и действительно изменить политическую систему США. В случае поражения следующие годы президентства для Трампа серьезно осложнятся.

Противостояние Китая и США

Политические аналитики ждут, что в 2026 году Трамп усилит давление на Китай. Впрочем, ряд экспертов считают, что Вашингтон намерен разделить мир на сферы влияния, где каждый глобальный игрок - США, Китай, Россия - получат "свой кусок торта". Ясно одно - старый глобальный порядок, "основанный на правилах", будет и дальше приходить в упадок.

В апреле запланирован визит Трампа в Китай, после этого лидер КНР Си Цзиньпин может посетить США. Итоги этих контактов покажут, смогут ли две мощнейшие мировые державы избежать эскалации и договориться о прагматичном сотрудничестве. Сложная траектория развития американо-китайских отношений повлияет на остальной мир, уверены эксперты.

Роль Глобального Юга растет

Страны мирового большинства все громче заявляют о себе на мировой арене. В 2026 году в Индии состоится саммит БРИКС, а в Китае - саммит АТЭС. Страны Глобального Юга готовы внести свой вклад в реформы международных институтов для усиления роли развивающихся государств. Цель - укрепить многосторонность для создания более справедливого мирового порядка.

Выборы генсека ООН

В ООН уже стартовала подготовка к выборам нового генерального секретаря. Полномочия Антониу Гутерриша истекают 31 декабря 2026 года. Пока на пост претендуют глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, бывшая президент Чили Мишель Бачелет, бывшая вице-президент Коста-Рики Ребека Гринспен. В течение наступающего года кандидаты должны убедить мировое сообщество, что смогут вывести ООН из кризиса, придать организации импульс и найти решения мировых проблем.

Новые старые конфликты

Противоречия между странами и блоками нарастают, часто переходя в горячую стадию. В 2025 году произошли столкновения между Израилем и Ираном, Индией и Пакистаном, Таиландом и Камбоджей.

Мест на карте мира, где стороны готовы перейти от слов и обвинений к обстрелам и бомбардировкам, все больше.

В Африке неспокойно

Эксперты ожидают, что экономический рост африканских стран "останется устойчивым". Но проблемы континента по-прежнему остры. Затяжные конфликты продолжат дестабилизировать регион. В 2026 году пройдут выборы в Эфиопии, Уганде и Сомали. Африканцы требуют социального равенства и выступают против неоколониальной политики Запада.

Слабая Европа

В 2025 году "единая Европа" продемонстрировала, что никакого единства на континенте и близко нет. Евросоюз пытается навязать свой диктат европейским столицам, а те по мере сил сопротивляются. Растет популярность национально ориентированных сил. В новой стратегии национальной безопасности США прогнозируют скорый крах нынешней Европы и обещает поддерживать страны, которые отстаивают свой суверенитет. 2026 год продолжит испытывать Евросоюз на прочность, и не факт, что европейская бюрократия выдержит давление. Первое испытание на прочность - 12 апреля, когда пройдут выборы в Венгрии. Евробюрократы сделают все, чтобы нанести удар по Виктору Орбану, главному критику Брюсселя. Но Орбан уверен в победе.

Выборы в Армении

Премьер Армении Никол Пашинян пытается усидеть на двух стульях. С одной стороны, он выполняет требования Запада по отрыву Еревана от Москвы. С другой - понимает, что без России Армения не выживет. Парламентские выборы в Армении, которые состоятся 7 июня, покажут отношение населения страны к такой двойственной политике. По опросам лишь 13 процентов жителей Армении доверяют Пашиняну. Сможет ли он удержаться у власти, способна ли оппозиция противостоять ему? Армения будет выбирать свое будущее. В этот процесс пытается вмешаться так называемая европейская "партия войны". В мае в Ереване пройдет саммит Европейского политического сообщества, формата, который изначально создавался Брюсселем как инструмент противодействия России.

Революции Z

2025 год ознаменовался новой тенденцией. В ряде стран прокатились протесты поколения Z, "зумеров", приведшие, в том числе, и к свержению властей. Отличия от событий , например, "арабской весны" - очень высокая скорость распространения беспорядков, которые координируются через соцсети и мессенджеры.

Бунты прошли в Непале, Мадагаскаре, Индонезии, Перу, Мексике, Марокко, Кении, Танзании. 2026 год покажет, где еще стоящие пока в тени силы будут использовать новые технологии свержения правительств.

ИИ - возможности или угроза?

Развитие технологий искусственного интеллекта несут не только огромные возможности для человечества, но и создают вполне реальную угрозу. Европол уже предсказывает, что война между людьми и слишком умными роботами - дело ближайшего будущего. Как страны мира будут регулировать ИИ, будет ли он лишь инструментом для создания смешных картинок в интернете или перевернет всю мировую экономику и военное дело? Может быть, 2026-й даст ответ.