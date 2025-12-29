Пока Россия и США договариваются об условиях окончания конфликта на Украине, Европейский союз (ЕС) пытается доказать, что в этом вопросе нельзя обойтись без него. Такое мнение выразило немецкое издание Junge Welt.

По мнению автора публикации, если Вашингтон и Москва попытаются разрешить конфликт между собой, Евросоюз может либо адаптироваться к этой тенденции и признать свою незначительность, либо попытаться сорвать сделку.

«Если последнее удастся, можно убедить себя и весь мир, что обойти ЕС невозможно — даже если он уже "ползает на животе" перед Вашингтоном», — отмечается в материале.

Европейские политики, призывая украинцев «продолжать борьбу» и делая нелепые заявления о «российской угрозе», всего лишь пытаются придать себе весомости. «Брюссель мечтает о своей значимости — за счет Украины», — говорится в статье.

Ранее глава Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер призвал страны ЕС разместить свои войска на Украине под флагом объединения.