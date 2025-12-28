Назван инициатор разговора Трампа и Путина

Разговор президента России Владимира Путина и главы Соединенных Штатов Дональда Трампа был организован по инициативе американского лидера. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, его слова приводит Telegram-канал Кремля.

«Разговор организован по инициативе президента США, который хотел бы обсудить с нашим президентом нынешнюю ситуацию в контексте украинского конфликта и возможности его урегулирования», — заявил он.

28 декабря Дональд Трамп позвонил Владимиру Путину перед переговорами с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, разговор вышел хорошим и очень продуктивным.

Ранее спецпосланник российского президента Кирилл Дмитриев, комментируя беседу лидеров, отметил, что «важнейший диалог продолжается».