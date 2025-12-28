В Германии потребовали передать Украине ракеты Taurus

Канцлера Германии Фридриха Мерца призвали передать Украине ракеты Taurus. С таким требованием выступил вице-председатель немецкого парламента и бывший глава партии «Зеленые» Омид Нурипур, передает газета Berliner Morgenpost.

Нурипур заявил, что недостаточно поддерживать Украину по телефону и потребовал от главы немецкого правительства оказать ей реальную военную помощь. «Хорошо, что канцлер Мерц претендует на роль лидера Германии. Мерц должен теперь придерживаться того, чего он справедливо требовал, находясь в оппозиции, и расчистить путь для поставок ракет Taurus», — сказал политик.

Кроме того, он призвал усилить давление на президента России Владимира Путина.

Названы спецификации ракет Taurus из предполагаемых поставок Украине

Ранее генерал-майор бундесвера, заместитель командующего миссией НАТО по содействию безопасности и тренировке для Украины (NSATU) Майк Келлерв признал, что у Германии нет оружия, поставки которого на Украину могли бы переломить ход конфликта. Ранее таким считали танки Leopard, а затем и крылатые ракеты Taurus.